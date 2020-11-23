Донован Митчелл продлит контакт с «Ютой» на 5 лет и 195 миллионов долларов

Защитник «Юты» Донован Митчелл договорился с клубом о подписании максимального продления контракта новичка. Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет и 195 миллиона долларов, сообщает USA Today Sports.

Митчелл был выбран на драфте 2017 года под 13-м номером. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел за «Джаз» 69 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 4,4 подбора и 4,3 передачи, и впервые стал участником Матча всех звезд.