Донован Митчелл продлит контакт с «Ютой» на 5 лет и 195 миллионов долларов
08:14
Защитник «Юты» Донован Митчелл договорился с клубом о подписании максимального продления контракта новичка. Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет и 195 миллиона долларов, сообщает USA Today Sports.
Митчелл был выбран на драфте 2017 года под 13-м номером. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел за «Джаз» 69 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 4,4 подбора и 4,3 передачи, и впервые стал участником Матча всех звезд.
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