Защитник «Юты» Донован Митчелл поделился мнением о партнере по команде Руди Гобере, который первым в НБА заразился коронавирусом. Предполагается, что от центрового болезнь передалась Митчеллу.

— Мне потребовалось некоторое время, чтобы немного остыть, — цитирует Митчелла Clutch Points. — Я прочитал, что он написал. Рад, что у него все в порядке. Ни у него, ни у меня дома нет детей. Рад, что мы смогли сдержать распространение как можно раньше.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.