Дончич — о серии с «Миннесотой»: «Мы не должны паниковать»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой» (94:85).

«Знаете, мы с Леброном лидеры команды и должны создавать правильную атмосферу. Как я уже говорил, поездка в Миннесоту будет войной. Болельщики так просто сумасшедшие. Так что, несмотря ни на что, мы не должны паниковать. Мы должны держаться вместе. Будем работать над этим вместе с Леброном», — сказал баскетболист на пресс-конференции.

«Лейкерс» сравняли счет в серии — 1-1. 26-летний словенец оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Миннесоте.