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Дончич установил рекорд по количеству набранных очков в дебютном матче плей-офф

08:10
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд по результативности в дебютном матче плей-офф НБА.

21-летний словенец набрал 42 очка в первом матче первого раунда плей-офф против «Клипперс» (110:118). Также, на его счету 9 ассистов, 7 подборов и 3 перехвата.

Следующий матч серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 20 августа.

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