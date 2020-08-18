Дончич установил рекорд по количеству набранных очков в дебютном матче плей-офф
08:10
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд по результативности в дебютном матче плей-офф НБА.
21-летний словенец набрал 42 очка в первом матче первого раунда плей-офф против «Клипперс» (110:118). Также, на его счету 9 ассистов, 7 подборов и 3 перехвата.
Следующий матч серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 20 августа.
Luka Doncic's 42 PTS are the most in an #NBAPlayoffs debut in @NBAHistory. pic.twitter.com/yGUCCJ3897— NBA.com/Stats (@nbastats) August 18, 2020
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