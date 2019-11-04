Дончич установил рекорд НБА

Защитник «Далласа» Лука Дончич помог своей команде обыграть «Кливленд» (131:111) в регулярном чемпионате НБА. Он установил новый рекорд лиги.

Словенец сделал трипл-дабл, заработав 29 очков, сделав 15 передач и 14 подборов за матч. Ему удалось сделать трипл-дабл и в предыдущем матче с «Лейкерс» (31 очко, 13 подборов, 15 ассистов).

Баскетболист за два подряд матча НБА зарабатывал не менее 29 очков, 15 передач и 13 подборов. Это новый рекорд лиги. Также он стал самым молодым игроком, который сделал трипл-даблы в двух матчах кряду, набирая не менее 25 очков.

20-летний игрок выступает за «Даллас» с 2018 года. До этого он играл за «Реал». Трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Кубка Испании, победитель Евролиги, чемпион Европы-2017 в составе сборной Словении.