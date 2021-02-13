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Дончич установил личный рекорд по очкам в НБА

06:20
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Защитник «Далласа» Лука Дончич 13 февраля в матче регулярного сезона НБА против «Нью-Орлеана» (143:130) установил личный рекорд результативности.

21-летний словенец за 40 минут на площадке набрал 46 очков, сделал 8 подборов и отдал 12 результативных передач.

Дончич был выбран «Атлантой» в 2018-м году и сразу же обменян в «Даллас» на драфт-пики.

На данный момент «Даллас» занимает 11-е место на «Западе».

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