Дончич улетел в Словению на время пандемии

Разыгрывающий защитник «Далласа»? Лука Дончич вернулся в Словению на время паузы в НБА. Как сообщает ESPN, после приостановки регулярного чемпионата 31-летний словенец улетел на родину на частном самолете. Таким образом, после возвращения в США игроку придется пройти двухнедельный карантин.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 001 128 человек. Умерших — 275 399, выздоровевших — 1 375 980.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется