Дончич — о переезде в Лос-Анджелес: «Пора строить новый дом»

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (120:108) рассказал о своем переезде в Лос-Анджелес.

«Даллас был моим домом в течение семи лет... почти семь лет. Я действительно чувствовал себя как дома, так что, переехав в Лос-Анджелес, я просто пытаюсь принять тот факт, что пора строить новый дом. Мне становится все более комфортно здесь», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Наггетс» 26-летний словенец набрал 31 очко, сделал 9 подборов и отдал 7 передач.