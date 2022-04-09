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Сегодня, 06:33

Дончич пропустит последний матч регулярного чемпионата НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич не поможет команде в последнем матче регулярного чемпионата НБА. В понедельник «Маверикс» сыграют с «Сан-Антонио».

23-летний словенец сегодня в матче против «Портленда» получил 16-й технический фол в сезоне. Теперь он сможет сыграть против «Сперс» только если лига пересмотрит решение.

«Даллас» (51-30) уже гарантировал участие в плей-офф и ведет борьбу с «Голден Стэйт» (51-29) за третье место в Западной конференции.

В этом сезоне Дончич сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 28,5 очка.

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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