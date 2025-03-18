Дончич: «Команда, в составе которой есть Йокич, всегда опасна»

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал игру центрового «Денвера» Николы Йокича перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Наггетс».

«Команда, в составе которой есть Йокич, всегда опасна. Всегда есть опасность, когда он на площадке. Против него трудно играть. Он потрясающий баскетболист. Будет здорово. Это вызов для нас», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В этом сезоне на счету 30-летнего серба 62 матча, в которых он в среднем набрал 29,1 очка, сделал 12,8 подбора и отдал 10,3 ассиста.