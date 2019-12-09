Дончич превзошел достижение Джордана, установленное в 1989 году

Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (106:110). Он стал самым результативным игроком своей команды. Также он превзошел достижение Майкла Джордана, которое тот установил в 1989 году.

Дончич стал первым игроком за 30 лет, который в 19 играх подряд зарабатывал 20 и более очков, делал 5 и более подборов и ассистов. В 1989 такой же показатель покорился Майклу Джордану, когда он выступал за «Чикаго».

Лучший результат за историю НБА у Оскара Робертсона, который демонстрировал указанные вышел показатели в 29 матчах подряд. Свой рекорд он установил в сезоне 1964/65, когда выступал за «Цинциннати». 20-летний Лука Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года.