Дончич повторил достижение Леброна Джеймса

Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (114:100) повторил достижение Леброна Джеймса. Он сделал дабл-дабл: 27 очков, 9 подборов и 10 передач.

На счету Дончича теперь 15 игр подряд, в которых он набирает не менее 20 очков, делает не менее 5 подборов и отдает не менее 5 передач. То же самое сделал Леброн в сезоне-2017/18.

Лучшим является Майкл Джордан. В сезоне-1988/89 его серия составила 18 матчей.