Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дончич подпишет контракт с «Далласом» на 200 миллионов долларов после Олимпиады в Токио

19:06
Лука Дончич. Фото Instagram
Лука Дончич. Фото Instagram
Теги:

Лидер «Далласа» Лука Дончич в скором времени подпишет 5-летнее продление контракта на 202 миллиона долларов, пишет инсайдер Марк Стейн.

О сделке точно не будет объявлено до окончания олимпийского баскетбольного турнира в Токио.

Дончич в данный момент сконцентрирован исключительно на выступлении сборной Словении, вышедшей в 1/4 финала, и будет обсуждать новое соглашение с клубом только по приезде из Японии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
Пропавшую под Бийском школьницу нашли без велосипеда и вещей
Как по знаку зодиака узнать предпочтения человека в сексе
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд