Дончич побил рекорд Леброна

Защитник «Далласа» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Финика» (115:117) набрал 40 очков, 11 передач и 8 передач.

Дончич провел пятую игру в карьере, в которой набрал не менее 40 очков, 10 передач и 5 подборов, сообщает в Twitter журналист Джастин Кубатко.

Это лучший показатель за всю историю НБА для баскетболистов, которым не исполнилось 22 года. Дончич побил рекорд форварда Леброна Джеймса и защитника Трэя Янга.