Сегодня, 11:56

Дончич ответил на вопрос о возвращении в «Даллас» после увольнения Харрисона

Анастасия Пилипенко

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос о возможном возвращении в «Даллас» после увольнения обменявшего его генерального менеджера Нико Харрисона.

«Даллас», его болельщики, игроки — все это всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я думал, что останусь там навсегда, но этого не случилось. Так что это всегда будет особенным местом для меня. Я всегда буду называть это место своим домом. Но сейчас я сосредоточен на «Лейкерс» и пытаюсь двигаться дальше. Но, очевидно, там всегда будет оставаться часть меня. Возвращение в «Даллас»? Сейчас я сосредоточен только на «Лейкерс». Больше никаких комментариев», — цитирует Дончича ESPN.

Харрисон занимал должность генменеджера клуба с июня 2021 года. В феврале 2025 года «Маверикс» под его руководством обменяли Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

