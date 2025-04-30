Дончич оплатил восстановление мурала в честь Коби Брайанта, испорченного вандалами в Лос-Анджелесе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пожертвовал крупную сумму на восстановление мурала в честь легенды клуба Коби Брайанта в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Ранее вандалы осквернили и испортили мурал в честь экс-баскетболиста, на котором он был изображен вместе со своей дочерью Джиджи. Сутки спустя Дончич перевел 5 тысяч долларов, оплатив восстановление стены.

«Коби — это Лос-Анджелес. Он и Джиджи так много значат для этого города, для организации «Лейкерс» и для меня лично. Я рад сделать все возможное, чтобы почтить их память», — заявил Дончич.

Брайант и его дочь погибли в результате крушения частного вертолета в 2020 году.