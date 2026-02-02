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Дончич — о шансах «Лейкерс» на чемпионство: «У нас отличная команда, но нам надо еще поработать»

Сергей Ярошенко

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич оценил перспективы команды завоевать чемпионство в сезоне-2025/26.

«Думаю, мы в хорошем положении. Конечно, нам предстоит еще поработать. Но я считаю, что у нас отличная команда», — приводит слова баскетболиста Basketball Network.

В этом сезоне на счету 26-летнего словенца 40 матчей, в которых он среднем набирает 33,6 очка, делает 8 подборов, отдает 8,8 передачи и совершает 1,5 перехвата.

Команда из Лос-Анджелеса с 29 победами в 48 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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