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Дончич не смог закончить тренировку из-за травмы

19:29
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Лидер «Далласа» Лука Дончич был вынужден досрочно покинуть тренировку команды из-за боли в левом колене. На ногу игрока тут же наложили повязку со льдом, сообщает журналист Келли Каплан.

После окончания тренировки главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд заявил, что участие Дончича в матче против «Клипперс» остается «под вопросом».

Баскетболист пропустил три игры подряд из-за растяжения связок левого колена и левого голеностопного сустава.

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Иван Шитик все материалы автора
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