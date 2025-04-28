Баскетбол
28 апреля, 18:37

Дончич — об отставании в серии с «Миннесотой»: «Это веселый вызов»

Сергей Ярошенко

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал отставание от «Миннесоты» (1-3) в серии плей-офф НБА.

«Это веселый вызов. Мы пока ничего не проиграли. Впереди еще четыре встречи», — цитирует баскетболиста Lakers Daily.

В этом плей-офф на счету 26-летнего словенца четыре матча, в которых он в среднем набирал 30,8 очка, сделал семь подборов, а также отдал пять результативных передач.

Следующая встреча между командами пройдет в четеверг, 1 апреля, в Лос-Анджелесе.

  • zoolord

    Нужно менять Леброна на Йокича.

    29.04.2025

  • Читатель.

    Лука, вы проиграли три матча шестой команде конференции. Не первой, не второй - шестой. Даже если проползете дальше, что вас там ждёт - свип? :smirk:

    29.04.2025

  • Apple User c7ff1c

    3 матча еще, и 01 мая, а не апреля

    28.04.2025

  • Alexusa7

    Планирует выиграть серию 5:3?)

    28.04.2025

