Дончич — об отставании в серии с «Миннесотой»: «Это веселый вызов»

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал отставание от «Миннесоты» (1-3) в серии плей-офф НБА.

«Это веселый вызов. Мы пока ничего не проиграли. Впереди еще четыре встречи», — цитирует баскетболиста Lakers Daily.

В этом плей-офф на счету 26-летнего словенца четыре матча, в которых он в среднем набирал 30,8 очка, сделал семь подборов, а также отдал пять результативных передач.

Следующая встреча между командами пройдет в четеверг, 1 апреля, в Лос-Анджелесе.