Дончич может не сыграть против «Миннесоты»

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич находится в списке травмированных перед рождественским матчем против «Миннесоты».

Как сообщает ESPN, 25-летний словенец может пропустить игру регулярного чемпионата против «Тимбервулвз». Ранее он пропустил два матча из-за ушиба пятки, хотя в понедельник сыграл против «Портленда».

Дончич в этом сехоне сыграл в 21 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи.