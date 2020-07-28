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Дончич — лучший молодой игрок НБА по версии Bleacher Report, Зайон — третий

15:56
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Портал Bleacher Report опубликовал рейтинг лучших молодых игроков НБА. Его возглавил защитник «Далласа» Лука Дончич. Второе место занял Трэй Янг из «Атланты». Новичок «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон — третий.

Далее расположились в порядке убывания: Джа Морант, Джарен Джексон-младший (оба — «Мемфис»), Коллин Секстон («Кливленд»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Кевин Хьюртер («Атланта»), Уэнделл Картер-младший («Чикаго») и Кэм Реддиш («Атланта»).

В прошлом сезоне Дончич выиграл награду лучшему новичку сезона.

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