Портал Bleacher Report опубликовал рейтинг лучших молодых игроков НБА. Его возглавил защитник «Далласа» Лука Дончич. Второе место занял Трэй Янг из «Атланты». Новичок «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон — третий.

Далее расположились в порядке убывания: Джа Морант, Джарен Джексон-младший (оба — «Мемфис»), Коллин Секстон («Кливленд»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Кевин Хьюртер («Атланта»), Уэнделл Картер-младший («Чикаго») и Кэм Реддиш («Атланта»).

В прошлом сезоне Дончич выиграл награду лучшему новичку сезона.