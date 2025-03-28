Дончич — о трио с Джеймсом и Ривзом: «Нам предстоит лучше понять друг друга»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич рассказал о взаимодействии на паркете с одноклубниками Леброном Джеймсом и Остином Ривзом.

«Нам еще предстоит лучше понять, как играть всем вместе, втроем. Вы, ребята, задаете мне этот вопрос после каждого матча, но мы просто пытаемся разобраться в этом моменте. У нас было мало практики. Думаю, со временем все будет», — сказал словенец на пресс-конференции.

«Лейкерс» одержали 44 победы в 73 матчах и занимают 5-е место в таблице Западной конференции.