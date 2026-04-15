Дончич и Ривз не успеют восстановиться к началу первого раунда плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Лука Дончич и защитник Остин Ривз не успеют восстановиться к началу первого раунда плей-офф «Лейкерс» против «Хьюстона».

«Они выбыли на неопределенный срок. На этой неделе у меня для вас не будет новостей», — цитирует AP главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.

27-летний словенец Дончич растянул подколенное сухожилие, а 27-летний американец Ривз — косую мышцу живота во время матча с «Оклахомой» (96:139) 3 апреля.

19 апреля «Лейкерс» принимают «Рокетс» в первом матче плей-офф НБА.

Дончич вернется в Лос-Анджелес 17 апреля после поездки в Испанию на прошлой неделе для лечения подколенного сухожилия, сообщил Associated Press человек, знакомый с этим решением. Источник говорил на условиях анонимности, поскольку Дончич и «Лейкерс» не раскрывают подробности о восстановлении лучшего снайпера НБА.

Ривз находится в Лос-Анджелесе и после окончания тренировки 14 апреля бросал штрафные вместе с несколькими одноклубниками. Сообщается, что степень тяжести его травмы косой мышцы, вероятно, не позволит ему сыграть во всей серии первого раунда, хотя «Лейкерс» не называют никаких сроков восстановления ни одного из игроков после травм, которые часто требуют полного месяца заживления или больше.

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