Дончич готов сыграть в третьем матче с «Ютой»

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич признался, что готов сыграть в третьем матче плей-офф первого раунда НБА против «Юты».

«Не знаю, буду ли готов на 100 процентов. Готов выйти на паркет, если не будет риска усугубить травму», — цитирует ESPN Дончича.

Напомним, 23-летний словенец пропустил первые два матча серии с «Джаз» из-за растяжения икроножной мышцы.

Третий матч серии состоится в пятницу, 22 апреля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени. Счет в серии — 1-1.