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Сегодня, 05:12

Дончич готов сыграть в третьем матче с «Ютой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич признался, что готов сыграть в третьем матче плей-офф первого раунда НБА против «Юты».

«Не знаю, буду ли готов на 100 процентов. Готов выйти на паркет, если не будет риска усугубить травму», — цитирует ESPN Дончича.

Напомним, 23-летний словенец пропустил первые два матча серии с «Джаз» из-за растяжения икроножной мышцы.

Третий матч серии состоится в пятницу, 22 апреля. Начало встречи — 4.00 по московскому времени. Счет в серии — 1-1.

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