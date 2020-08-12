Президент США Дональд Трамп оскорбил баскетболистов НБА, отвечая на вопрос о критике в его адрес со стороны многих игроков. Ранее форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйта» Стефен Карри и многие другие публично выступали с критикой в адрес Трампа.

— Я не заметил, чтобы меня критиковали игроки НБА, но я скажу, что не удивился бы этому, — сказал в эфире Fox Sports Radio Трамп. — Некоторые из них очень, очень-очень мерзкие и, если честно, тупые. Я не заметил оскорблений в свой адрес, но заметил следующее: то, как они обслуживают Китай, как они преклоняются Китаю — это позор. Они зарабатывают у нас, в США, больше, чем в Китае, но наша система позволяет выражать недовольство этой системой, и это очень плохо для них. Они просто не ценят то, что у них есть в Штатах.