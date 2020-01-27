Дональд Трамп: «Коби Брайант только начинал жить»

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

«Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и имел сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более трагичным, и я посылаю соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайанта. Пусть Бог будет со всеми вами!» — написал Трамп в Twitter.