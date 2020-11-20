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Домашние матчи «Торонто» в новом сезоне будут проходить в Тампе

21:11
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Домашние матчи «Торонто» в сезоне-2020/21 будут проходить в Тампе (штат Флорида, США), сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Из-за пандемии коронавируса граница с Канадой закрыта на неустановленное время. Временную резиденцию канадской команде также предлагали власти Канзас-Сити, Луисвилль и Нью-Джерси.

Подобным образом ранее поступил и бейсбольный «Торонто» — «Блю Джейс» были вынуждены провести сезон-2020 в Баффало.

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