Домантас Сабонис сделал пятый трипл-дабл в карьере

Тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (125:106).

На счету 24-летнего литовца 22 очка, 10 подборов и 11 ассистов. Этот трипл-дабл стал пятым в карьере для баскетболиста.

Domantas Sabonis posts his 5th-career triple-double to propel the @Pacers past CHI! #KiaTipOff20



Sabonis: 22 PTS (8-11 FGM), 10 REB, 11 AST

T.J. Warren: 23 PTS

Victor Oladipo: 22 PTS (8-12 FGM)

Malcolm Brogdon: 18 PTS, 6 AST pic.twitter.com/5MkhdctwNI — NBA (@NBA) December 27, 2020

Домантас Сабонис — сын олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Арвидаса Сабониса.