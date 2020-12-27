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Домантас Сабонис сделал пятый трипл-дабл в карьере

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Тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (125:106).

На счету 24-летнего литовца 22 очка, 10 подборов и 11 ассистов. Этот трипл-дабл стал пятым в карьере для баскетболиста.

Домантас Сабонис — сын олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Арвидаса Сабониса.

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