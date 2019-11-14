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Дока Риверса удалили в конце матча с «Хьюстоном». Его сын был только рад

10:04
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«Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» — 102:93. В концовке встречи за споры с арбитрами был удален главный тренер команды Док Риверс. Примечательно, что в это время его сын Остин, выступающий за «ракетчиков», требовал технического фола для отца. Впоследствии он помахал ему на прощание.

— Ну, День благодарения будет странным, — написал Остин Риверс в своем Twitter после матча.

-Я просто пытался помочь в этой ситуации, — цитирует Остина ESPN. —  Ребята , не люблю нагнетать. Всегда был миротворцем. Вот только Док должен сохранять хладнокровие. Он действительно чувствителен к подобным вещам, посмотрим, что произойдет. Я люблю его. Но это был действительно хороший момент. Мне это очень понравилось. Действительно наслаждался этим, было весело.

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