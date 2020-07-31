Док Риверс: «Мы встали на колено на 2 минуты, а кто-то держал колено на шее другого человека 8 минут»

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс объяснил, почему он поддержал решение игроков встать на одно колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (101:103). Специалист сам присоединился к акции

«Сколько времени понадобилось на исполнение гимна? 2 минуты, — цитирует Риверса Sports Illustrated. — Некоторым парням понадобилось подложить полотенца или что-то другое под колено. А кто-то поставил колено на шею другого человека и стоял так 8 минут. Это безумие. Подумайте об этом».

Игроки поддержали движение против расизма Black Lives Matter. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского по всей стране прошли акции протеста. Полицейский на протяжении восьми минут давил коленом на шею Флойда.