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Док Риверс: «Мы встали на колено на 2 минуты, а кто-то держал колено на шее другого человека 8 минут»

09:29
Док Риверс. Фото НБА.
Док Риверс. Фото НБА.
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Главный тренер «Клипперс» Док Риверс объяснил, почему он поддержал решение игроков встать на одно колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (101:103). Специалист сам присоединился к акции

«Сколько времени понадобилось на исполнение гимна? 2 минуты, — цитирует Риверса Sports Illustrated. — Некоторым парням понадобилось подложить полотенца или что-то другое под колено. А кто-то поставил колено на шею другого человека и стоял так 8 минут. Это безумие. Подумайте об этом».

Игроки поддержали движение против расизма Black Lives Matter. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского по всей стране прошли акции протеста. Полицейский на протяжении восьми минут давил коленом на шею Флойда.

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