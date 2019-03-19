Главный тренер "Лос-Анджелес Клипперс" Док Риверс может возглавить "Лейкерс". Тренер и клуб проявляют взаимный интерес, сообщает RealGM.

По информации источника, "Лейкерс" могут отправить в отставку нынешнего тренера Люка Уолтона в это межсезонье. После этого клуб попробуют пригласить 57-летнего Риверса. Американский специалист всегда хотел тренировать "Лейкерс" или "Нью-Йорк Никс", о чем неоднократно говорил на протяжении последних лет.

Контракт Дока Риверса с "Клипперс" рассчитан до 2021 года.