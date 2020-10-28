Доходы НБА упали на 10 процентов в сезоне-2019/20

В сезоне-2019/20 клубы НБА заработали существенно меньше, чем за год до этого. Из-за приостановки сезона в связи с коронавирусом и прочих факторов доходы лиги упали примерно на 10 процентов, сообщает ESPN.

Годовой доход НБА в сезоне-19/20 составил 8,3 миллиарда долларов. Помимо коронавируса, по финансовым показателям лиги также серьезно ударил конфликт с Китаем, из-за которого НБА потеряла около 200 миллионов.

Отмечается, что возобновление сезона в «пузыре» в Орландо помогло компенсировать примерно 1,5 миллиарда долларов, которые были бы потеряны в случае полной остановки сезона.