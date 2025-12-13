Додеус рассказал, что в этом сезоне болеет за «Бруклин» Дёмина

Разыгрывающий сборной России и ЧБК Ян Додеус в интервью «СЭ» объяснил, почему не рассматривал отъезд в NCAA.

— Смотришь ли НБА? Есть любимая команда?

— НБА смотрю редко. В этом сезоне болею за Егора Дёмина.

— Знаком с Егором? Где-то пересекались?

— Виделись пару раз, но лично не знаком. Радует, что простой русский парень играет на таком высоком уровне. Это мотивирует.

— Что любишь посмотреть в соцсетях?

— Либо баскетбол, либо научный исторический контент.

— Не было возможности поехать в NCAA? Рассматривал такой вариант?

— Возможно, была такая возможность. Но мы советовались с агентом и пришли к выводу, что я не самый подходящий игрок для системы NCAA. Мне не хватает физики, а там без этого никуда.