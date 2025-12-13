Додеус рассказал, что в этом сезоне болеет за «Бруклин» Дёмина
Разыгрывающий сборной России и ЧБК Ян Додеус в интервью «СЭ» объяснил, почему не рассматривал отъезд в NCAA.
— Смотришь ли НБА? Есть любимая команда?
— НБА смотрю редко. В этом сезоне болею за Егора Дёмина.
— Знаком с Егором? Где-то пересекались?
— Виделись пару раз, но лично не знаком. Радует, что простой русский парень играет на таком высоком уровне. Это мотивирует.
— Что любишь посмотреть в соцсетях?
— Либо баскетбол, либо научный исторический контент.
— Не было возможности поехать в NCAA? Рассматривал такой вариант?
— Возможно, была такая возможность. Но мы советовались с агентом и пришли к выводу, что я не самый подходящий игрок для системы NCAA. Мне не хватает физики, а там без этого никуда.
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