Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

13 декабря 2025, 10:15

Додеус рассказал, что в этом сезоне болеет за «Бруклин» Дёмина

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Разыгрывающий сборной России и ЧБК Ян Додеус в интервью «СЭ» объяснил, почему не рассматривал отъезд в NCAA.

— Смотришь ли НБА? Есть любимая команда?

— НБА смотрю редко. В этом сезоне болею за Егора Дёмина.

— Знаком с Егором? Где-то пересекались?

— Виделись пару раз, но лично не знаком. Радует, что простой русский парень играет на таком высоком уровне. Это мотивирует.

— Что любишь посмотреть в соцсетях?

— Либо баскетбол, либо научный исторический контент.

— Не было возможности поехать в NCAA? Рассматривал такой вариант?

— Возможно, была такая возможность. Но мы советовались с агентом и пришли к выводу, что я не самый подходящий игрок для системы NCAA. Мне не хватает физики, а там без этого никуда.

Ян&nbsp;Додеус (справа).«Рад, что простой русский парень смог заиграть в НБА, это мотивирует». Додеус — о Дёмине, сборной и уровне Суперлиги

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Бруклин Нетс
Егор Дёмин
Читайте также
Экипажи «Союз МС-29» отправились на Байконур для подготовки к полету на МКС
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Депутата Верховной рады от правящей партии задержали по делу о коррупции
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
Белоусов провел встречу с освещающими СВО военкорами. Главное
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» в гостях обыграла «Голден Стэйт», Гобер оформил дабл-дабл

Главный тренер «Бруклина» Фернандес раскритиковал Дёмина: «Не тот уровень, который нужен команде»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости