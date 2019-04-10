Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

Форвард "Далласа" Дирк Новицки объявил, что завершает карьеру. Он выступил с речью после матча с "Финиксом" (102:109) в регулярном чемпионате НБА.

- Как вы, наверное, могли ожидать, это была моя последняя игра, - сказал немец после матча. - Это суперэмоциональный момент для меня. Хотел бы поблагодарить очень многих людей и весь клуб не только за сегодняшний вечер, но за весь этот 21 год. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня. У меня были взлеты и падения, но вы всегда были со мной. Я очень ценю это. Спасибо моим партнерам по команде, которые всегда поддерживали меня. Этот год в физическом плане был тяжелым для меня, но они оказывали мне поддержку. Благодарю свою семью. Это было отличное время. Спасибо вам, ребята, что пришли.

"Даллас" не сумел выйти в плей-офф - команда на 12-м месте в западной конференции. 40-летний Дирк Новицки выступал за "Даллас" с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА.14 раз участвовал в Матче звезд НБА. Средние показатели за карьеру - 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи за матч.

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