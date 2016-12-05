Дирк Новицки: "10 лет назад с такой травмой я мог бы играть эффективно"

Лидер "Далласа" Дирк Новицки признался, что ему непросто переносить очередную травму ахиллова сухожилия. По словам 38-летнего немца, ранее он бы смог играть и с нынешним повреждением, но сейчас клуб объявил, что Новицки выбыл на неопределенный срок, сыграв всего пять из 19 матчей "Далласа" в текущем сезоне.

– Если бы я столкнулся с этими проблемами 10 лет назад, то мог бы продолжать играть довольно эффективно, – цитирует The Score Новицки. – Но сейчас я при таком повреждении уже играю медленнее. Так что нет смысла быть на площадке, играя медленнее. Не думаю, что при готовности на 80 – 90 процентов я могу сильно помочь команде.