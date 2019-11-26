Защитник «Бруклина» Спенсер Динвидди и защитник «Далласа» Лука Дончич признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Спенсер Динвидди. В среднем за матч он набирал 25,3 очка, делал 6,8 подбора и 3,5 передачи. «Нетс» на неделе выиграли три матча из четырех.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Лука Дончич. Его средние показатели за игру составили 37 очков, 8,5 подбора и 11,8 передачи.«Маверикс» одержали четыре победы кряду.

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