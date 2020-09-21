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Дикая радость «Лейкерс» после победного броска Дэвиса

07:45
Игроки &quot;Лейкерс&quot; празднуют победу. Фото БК "Лейкерс".
Игроки &quot;Лейкерс&quot; празднуют победу. Фото БК "Лейкерс".
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Бросок Энтони Дэвиса на последней секунде помог «Лейкерс» победить «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции. Его команда ведет в серии со счетом 2-0.

После завершения матча игроки команды из Лос-Анджелеса бурно отпраздновали свой успех. Видео опубликовано в Twitter Sportsnet.

Дэвис стал самым результативным в составе победителей, набрав 31 очко. 26 очков у Леброна Джеймса. У «Наггетс» 30 очков заработал Никола Йокич.

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