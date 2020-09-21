Дикая радость «Лейкерс» после победного броска Дэвиса

Бросок Энтони Дэвиса на последней секунде помог «Лейкерс» победить «Денвер» (105:103) во втором матче финала Западной конференции. Его команда ведет в серии со счетом 2-0.

ANTHONY DAVIS CALLS GAME! ???



The @Lakers take Game 2 over the Nuggets. pic.twitter.com/92LaPPI2ax — Sportsnet (@Sportsnet) September 21, 2020

После завершения матча игроки команды из Лос-Анджелеса бурно отпраздновали свой успех. Видео опубликовано в Twitter Sportsnet.

Дэвис стал самым результативным в составе победителей, набрав 31 очко. 26 очков у Леброна Джеймса. У «Наггетс» 30 очков заработал Никола Йокич.