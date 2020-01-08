Девять баскетболистов из НБА пожертвуют 750 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии

Австралийские баскетболисты, выступающие в НБА, решили поддержать пострадавших от масштабных пожаров в Австралии. Как сообщает AFP, девять австралийских игроков в общей сложности пожертвуют 750 тысяч долларов.

Свои пожертвования решили внести Арон Бейнс («Финикс»), Джона Болден и Бен Симмонс (оба — «Филадельфия»), Райан Брокхофф («Даллас»), Мэтью Деллаведова и Данте Экзам (оба — «Кливленд»), Джо Инглз («Юта»), Тон Мейкер («Детройт»), Пэтти Миллз («Сан-Антонио»).

— Мы хотим поддержать свою страну и смелых людей, которые борются с огнем, — говорится в заявлении игроков. — Мы убиты горем от того опустошения, что несут эти пожары по нашей стране. Мы думаем о наших семьях, наших друзьях и всех людях Австралии.