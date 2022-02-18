Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:35

Дэвис выбыл на месяц из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прошел МРТ по поводу травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты» (106:101).

28-летний американец повредил правый голеностоп и покинул паркет. Как сообщает ESPN, у баскетболиста выявлено растяжение связок правого голеностопного сустава. На восстановление ему потребуется минимум 4 недели.

Ранее появилась информация, что Дэвису поднадобится на реабилитацию не менее двух недель. После перерыва на Матч звезд НБА игрок пройдет повторное обследование.

В этом сезоне Дэвис сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи.

0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Филадельфия» переиграла «Милуоки». Адетокунбо набрал 32 очка
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости