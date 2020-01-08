Дэвис отказался от контракта с «Лейкерс» на 146 миллионов долларов

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отказался от предложенного клубом продления контракта. Калифорнийцы предлагали игроку контракт на четыре года на сумму 146 миллионов долларов, сообщает Yahoo Sports. Однако он сообщил об отказе от опции на 28,7 миллиона долларов в сезоне-2020/21, чтобы выйти на рынок свободных агентов летом.

В таком случае ближайшим летом Дэвис получит возможность подписать пятилетний контракт на сумму до 202 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Дэвис в среднем за игру набирает 27,7 очка, делает 9,5 подбора, 3,2 передачи.