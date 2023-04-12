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Сегодня, 08:40

Дэвис и Эмбиид признаны лучшим игроками марта в НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков марта.

В Западной конференции таковым стал центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, а в Восточной — центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

В прошлом месяце Дэвис помог своей команде одержать 14 побед в 20 матчах. 30-летний американец в среднем набирал по 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота.

Эмбиид, в свою очередь, набирал 33,3 очка, 9,4 подбора и 4,3 передачи в среднем. «Сиксерс» одержали 15 побед при трех поражениях.

Лучшими тренерами марта в Восточной и Западной конференциях признаны Док Риверс («Филадельфия») и Тэйлор Дженкинс («Мемфис») соответственно.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Энтони Дэвис
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