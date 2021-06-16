Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Девин Букер покидает «Химки» и переходит в турецкий «Фенербахче»

14:15

Форвард подмосковных «Химок» Девин Букер покидает клуб и переходит в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкой команды.

Также сообщается, что контракт рассчитан на 2 года.

Букер выступал за «Химки» в прошедшем сезоне. В Евролиги-20/21 американец набирал 13,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за игру, реализуя 58,7% двухочковых и 37,5% бросков из-за дуги.

Дополнительная информация:

https://www.fenerbahce.org/haberler/basketbol-erkek/2021/6/devin-booker-fenerbahce-beko-da

Читайте также

Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились
Избивший битой девушку до полусмерти бойфренд-тиран получил 6 лет
Что означает номер квартиры в которой вы живете

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд