Девин Букер покидает «Химки» и переходит в турецкий «Фенербахче»
Форвард подмосковных «Химок» Девин Букер покидает клуб и переходит в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкой команды.
Также сообщается, что контракт рассчитан на 2 года.
Букер выступал за «Химки» в прошедшем сезоне. В Евролиги-20/21 американец набирал 13,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за игру, реализуя 58,7% двухочковых и 37,5% бросков из-за дуги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fenerbahce.org/haberler/basketbol-erkek/2021/6/devin-booker-fenerbahce-beko-da
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