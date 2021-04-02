«Детройт» обыграл «Вашингтон», «Кливленд» проиграл «Филадельфии»
04:22
«Кливленд» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА (94:114). «Кавальерс» проиграли четвертую встречу кряду.
«В другой встрече «Детройт» выиграл у «Вашингтона» (120:91).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)
Д: Джексон (31), Джексон (13), Пламли (13 + 11 подборов).
В: Уэстбрук (16 + 11 подборов + 12 передач), Лопес (16), Лень (14), Авдия (11 + 10 подборов).
«Кливленд» — «Филадельфия» — 94:114 (31:31, 25:27, 17:27, 21:29)
К: Секстон (24), Уэйд (16), Лав (13).
Ф: Милтон (27), Карри (19), Ховард (18 + 15 подборов).
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