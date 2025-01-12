«Детройт» победил «Торонто», Каннингем оформил трипл-дабл

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Торонто» со счетом 123:114.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Тим Хардуэй, набравший 27 очков. У его партнера по команде защитника Кейда Каннингема 25 очков, 10 подборов и 17 передач, защитник «Рэпторз» Иммануэль Квикли набрал 25 очков.

«Детройт» с 20 победами в 39 матчах занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 8 победами в 39 играх — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)

12 января. Детройт. «Little Caesars Arena».