«Детройт» нанес поражение «Шарлотт», «Бостон» обыграл «Торонто»

«Детройт» победил «Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:86.

Защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм набрал 22 очка, сделал 10 подборов и 10 передач.

«Детройт» (22-6) лидирует в Восточной конференции, «Шарлотт» (9-19) идет на 12-м месте.

В другом матче игрового дня «Торонто» на своем паркете уступил «Бостону» — 96:112.

Защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 10 передач.

«Бостон» (17-11) идет на третьем месте в Восточной конференции, «Торонто» (17-12) занимает пятое место.

«Филадельфия» дома победила «Даллас» — 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Макси — у него 38 очков.

«Филадельфия» (16-11) занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» (11-18) идет на 12-м месте в Западной конференции.

В еще одном матче игрового дня «Нью-Орлеан» одержал домашнюю победу над «Индианой» — 128:109.

У «Пеликанс» серия из четырех побед подряд, «Пэйсерс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Нью-Орлеан» (7-22) занимает 13-е место в Западной конференции, «Индиана» (6-22) идет на 14-м месте в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Шарлотт» — 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)

Д: Каннингэм (22 очка + 10 подборов + 10 передач), Дюрен (19 + 11 подборов), Харрис (16)

Ш: Книппель (19), Бриджес (19), Миллер (14)

«Филадельфия» — «Даллас» — 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)

Ф: Макси (38), Эджкомб-младший (26), Бэрлоу (21)

Д: Флэгг (24), Дэвис (24 + 15 подборов), Маршалл (22)

«Торонто» — «Бостон» — 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)

Т: Ингрэм (24), Мамукелашвили (24), Барнс (12)

Б: Притчард (35 + 10 передач), Саймонс (15), Уайт (15)

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)

Н: Уильямсон (29 очков), Бей (18), Квин (17 + 10 подборов)

И: Сиакам (22), Фарфи (18), Макконнелл (16)