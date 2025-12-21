Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

21 декабря 2025, 06:27

«Детройт» нанес поражение «Шарлотт», «Бостон» обыграл «Торонто»

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:86.

Защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм набрал 22 очка, сделал 10 подборов и 10 передач.

«Детройт» (22-6) лидирует в Восточной конференции, «Шарлотт» (9-19) идет на 12-м месте.

В другом матче игрового дня «Торонто» на своем паркете уступил «Бостону» — 96:112.

Защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 10 передач.

«Бостон» (17-11) идет на третьем месте в Восточной конференции, «Торонто» (17-12) занимает пятое место.

«Филадельфия» дома победила «Даллас» — 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Макси — у него 38 очков.

«Филадельфия» (16-11) занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» (11-18) идет на 12-м месте в Западной конференции.

В еще одном матче игрового дня «Нью-Орлеан» одержал домашнюю победу над «Индианой» — 128:109.

У «Пеликанс» серия из четырех побед подряд, «Пэйсерс» потерпели четвертое поражение подряд.

«Нью-Орлеан» (7-22) занимает 13-е место в Западной конференции, «Индиана» (6-22) идет на 14-м месте в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Шарлотт» — 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)

Д: Каннингэм (22 очка + 10 подборов + 10 передач), Дюрен (19 + 11 подборов), Харрис (16)
Ш: Книппель (19), Бриджес (19), Миллер (14)

«Филадельфия» — «Даллас» — 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)

Ф: Макси (38), Эджкомб-младший (26), Бэрлоу (21)
Д: Флэгг (24), Дэвис (24 + 15 подборов), Маршалл (22)

«Торонто» — «Бостон» — 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)

Т: Ингрэм (24), Мамукелашвили (24), Барнс (12)
Б: Притчард (35 + 10 передач), Саймонс (15), Уайт (15)

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)

Н: Уильямсон (29 очков), Бей (18), Квин (17 + 10 подборов)
И: Сиакам (22), Фарфи (18), Макконнелл (16)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
Читайте также
МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России
ФИФА обсудит решение МОК о допуске российских сборных
Победа Норвегии, триллер Англии и Мексики и скандальное решение ФИФА по Балогуну: главное за ночь 6 июля на ЧМ-2026
Минфин США сообщил об отмене лицензии на операции с иранской нефтью
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
В станице Смоленская на Кубани начался пожар из-за падения обломков дрона ВСУ
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Хьюстон» обыграл «Денвер» в гостях

«Вашингтон» выиграл у «Мемфиса», «Голден Стэйт» переиграл «Финикс»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости