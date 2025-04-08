«Сакраменто» обыграл «Детройт», Лавин набрал 43 очка

«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Детройт» со счетом 127:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кингз» Зак Лавин, набравший 43 очка. У хозяев защитник Кейд Каннингем набрал 35 очков.

«Сакраменто» с 39 победами в 79 матчах занимает девятое место в Западной конференции, «Детройт» с 43 победами в 79 играх — на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сакраменто» — 117:127 (37:38, 35:24, 22:35, 23:30)

8 апреля. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Майами» — «Филадельфия» — 117:105 (29:28, 32:25, 22:30, 34:22)

8 апреля. Майами. «FTX Arena».