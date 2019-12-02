«Детройт» разгромил «Сан-Антонио», «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан»

«Детройт» (7-13) в домашнем матче регулярного сезона НБА разгромил «Сан-Антонио» (7-14) — 132:98. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кристиан Вуд, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

В параллельной встрече «Оклахома» (8-11) на выезде обыграла «Нью-Орлеан» (6-14) — 107:104.

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