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«Детройт» проиграл «Вашингтону», несмотря на дабл-дабл Драммонда

05:44
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«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (115:99). «Уизардз» прервали трехматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)

В: Бил (22), Браун (14 + 10 подборов), Брайант (14).

Д: Кеннард (24), Драммонд (15 + 24 подбора), Вуд (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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