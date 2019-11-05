«Детройт» проиграл «Вашингтону», несмотря на дабл-дабл Драммонда
05:44
«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (115:99). «Уизардз» прервали трехматчевую серию поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Детройт» — 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)
В: Бил (22), Браун (14 + 10 подборов), Брайант (14).
Д: Кеннард (24), Драммонд (15 + 24 подбора), Вуд (15).
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