«Детройт» прервал серию поражений, обыграв «Финикс»

«Юта» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (129:119). «Джаз» прервали серию из четырех поражений.

В другой встрече «Финикс» на своем паркете уступил «Детройту» (111:113). «Пистонз» прервали семиматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Детройт» — 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)

Ф: Букер (26), Эйтон (20 + 10 подборов), рубио (16 + 13 передач).

Д: Роуз (31), Найт (19), Вуд (19).

«Юта» — «Вашингтон» — 129:119 (31:28, 27:32, 32:21, 39:38)

Ю: Митчелл (30), Богдановичч (21), Кларксон (20).

В: Бил (42 + 10 передач), Брайант (16), Хатимура (15).