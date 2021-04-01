«Детройт» проиграл «Портленду», «Майами» выиграл у «Индианы»
04:37
«Детройт» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (101:124). «Трэйл Блэйзерс» одержали четвертую победу кряду.
В другой встрече «Майами» обыграл «Индиану» (92:87).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Майами» — 87:92 (28:23, 17:20, 22:22, 20:27)
И: Тернер (15), Леверт (14), Макдермотт (14).
М: Робинсон (20), Батлер (18), Хирро (17), Адебайо (16).
«Детройт» — «Портленд» — 101:124 (33:31, 19:20, 27:36, 22:37)
Д: Грант (30), Диалло (19), Пламли (18).
П: Лиллард (33 + 10 передач), Макколлум (24), Ковингтон (16), Энтони (16).
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